Amath M'Baye plante 25 points lors de la large victoire d'Izmir Izmir s'impose contre Afyon Belediye

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Pinar Karsiyaka Izmir

Le Pinar Karsiyaka Izmir se reprend après deux revers consécutifs. L'équipe de Amath M'Baye a battu Afyon Belediye, avant-dernier de Super Lig, sur le score fleuve de 94-67 ce dimanche. L'international français Amath M'Baye a été très en vue sur cette rencontre avec 25 points à 9/17 aux tirs, 7 rebonds et deux passes décisives en 33 minutes. L'ancien Strasbourgois Bonzie Colson a lui cumulé 22 points et 11 rebonds.

Après un premier quart-temps accroché (19-19), les locaux ont complètement coulé dans le deuxième quart-temps et Izmir en a bien profité (51-32) avant de continuer son ménage jusqu'à la fin de la rencontre pour s'imposer largement avec 27 points d'écart (94-67).

Au classement de Super Lig, Izmir est 4e avec 15 victoires et 8 défaites tandis que Afyon Belediye est au plus bas à égalité avec la lanterne rouge Petkim Spor (4 victoires et 19 défaites). Izmir aura droit à un tout autre match ce dimanche contre le leader du championnat Fenerbahçe, qui reste sur une série de 5 victoires consécutives.