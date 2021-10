Amine Noua et Louis Labeyrie brillent, premiers pas réussis à Bologne pour Isaia Cordinier

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Virtus Bologna

Samedi soir, des Français étaient sur les parquets aux quatre coins de l'Europe. Gros plan sur leurs performances respectives...

En Espagne...

Discret sur les premières semaines de compétition (11 points au total entre la 2e et la 4e journée), Amine Noua s'est superbement rattrapé ce samedi en allant signer sa performance référence en Liga Endesa à Badalone. Auteur de 26 points à 8/11 (dont 6/7 à trois points), 2 rebonds et 2 passes décisives en 26 minutes, l'intérieur andorran fut le moteur de la victoire de son équipe. Une performance marquée par une domination absolue dans le troisième quart-temps avec 16 points au compteur.

Plus référencé de l'autre côté des Pyrénées, Louis Labeyrie s'est également distingué. Pendant que Valence allait s'offrir un succès accroché à Burgos (69-65), le médaillé de bronze de la Coupe du Monde 2019 a compilé son premier double-double de la saison : 15 points à 5/11, 13 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive en 31 minutes.

Enfin, contre Malaga, Sylvain Francisco a encore fait le spectacle. À créditer de 10 points à 4/12, 3 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes, l'ancien meneur de Roanne a surtout contribué au triomphe de Manresa (85-74), malgré ses cinq balles perdues.

En Italie...



Si Mouhammadou Jaiteh était forfait à cause d'une blessure à la main, Isaia Cordinier a étrenné son nouveau maillot bolonais. Un gros dunk et 14 minutes plus tard, l'international pouvait se satisfaire d'une première victoire (94-79 contre Trieste) avec 6 points à 3/6, 3 rebonds et 2 passes décisives à son actif.

« Je suis très heureux d'avoir fait mes débuts ici, d'être de retour sur le terrain mais surtout de la victoire de l'équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Lors du deuxième quart-temps, nous avons mis la bonne intensité et contrôlé le match. Le troisième quart-temps a été compliqué pour moi, je dois encore me familiariser avec mes coéquipiers et mieux jouer avec le reste de l'équipe. L'ambiance dans la salle était géniale, la Virtus a de grands supporters. »

En Turquie...

Auteur d'un début de saison très convaincant, Amath M'Baye a poursuivi sur sa lancée. Avec 16 points à 4/9, 2 rebonds et 1 passe décisive en 30 minutes, le Bordelais fut le meilleur marqueur du Pinar Karsiyaka Izmir contre Bursaspor (76-62).

Moins de réussite en revanche pour Alpha Kaba. Si Gaziantep s'est imposé sur le parquet du Besiktas (70-68), l'ancien Boulazacois a été très discret malgré un temps de jeu conséquent (30 minutes) : 5 points à 2/5, 4 rebonds et 2 passes décisives.

En Grèce...

Enfin, après ses 14 rebonds du week-end dernier, Kim Tillie a surfé sur ses premiers pas réussis à Rhodes. L'ancien Villeurbannais a inscrit 17 points à Salonique (avec 6 rebonds et 1 interceptions) à Salonique. Une rareté pour lui en Europe puisqu'il n'avait pas fait mieux depuis mai 2015, et son époque de Vitoria.