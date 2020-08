Ancien All-Star de Pro A, Dario Hunt signe à Rome

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Perth Wildcats

Etonnant All-Star en Pro A en 2016, alors qu'il jouait à Nancy (relégué à l'issue de la saison), Dario Hunt (2,06 m, 31 ans) revient en Italie. Après avoir joué pour Brescia (Italie), le Spirou Charleroi (Belgique), Perth (Australie) et le KK Mornar Bar (Monténégro), le natif de Tampa (Floride) vient de signer à Rome, qui retrouve la LegaBasket (première division italienne) et des ambitions. Il fera notamment équipe avec les anciens Monégasques Chris Evans et Gerald Robinson.