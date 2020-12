Ancien joueur d'Evreux, Glenn Cosey signe en Grèce

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Meneur rookie convaincant à l'ALM Evreux en 2014/15 sous les ordres de Rémy Valin avec 16,3 points (dont 39% à 3-points), 2,9 rebonds et 4,1 passes pour 14,5 d'évaluation en 31 minutes, Glenn Cosey (1,83 m, 28 ans) vient de parapher un contrat avec Lavrio, 9e (sur 12) de première division grecque. Le natif de Flint (Michigan) avait débuté la saison au Danemark avec Bakken Bears mais a finalement cassé son contrat. S'il avait fait étalage de son talent en 5 rencontres de championnat danois (16,2 points dont 60% à 3-points et 7,8 passes en 26 minutes), il n'a pas su rééditer ce type de performance sur la scène européenne en Champions League (3,7 points et 2,7 passes en 20 minutes).

Hormis une courte expérience en Corée du Sud, l'ancien étudiant de l'Université d'Eastern Kentcuky a principalement joué en Europe de l'Est : Croatie, Turquie, Italie, Pologne, Lettonie, République Tchèque et Slovénie.