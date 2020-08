Ancien joueur de Caen, Marc-Eddy Norelia signe à Oviedo

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Oliveirense

Passé par le Caen Basket Calvados entre 2017 et 2019, Marc-Eddy Norelia (2,03 m, 27 ans) vient de signer un contrat d'un an avec le club d'Oviedo, évoluant en D2 espagnole.

Tout juste sortie de l'Université de Florida Gulf Coast au moment de débarquer en Normandie, Marc-Eddy Norelia avait passé quasiment l'intégralité de sa saison rookie sur la touche en raison d'une rupture des ligaments croisés contre Evreux. Il avait disputé uniquement 4 matchs de Leaders Cup. Resté à Caen la saison suivante, le Haitien réalisait une saison moyenne (7,3 points et 3,9 rebonds pour 7,1 d'évaluation en 17 minutes) avant de se faire couper en raison d'un trop grand nombre d'étrangers dans l'équipe. Parti à Oliveirense (Portugal) terminer la saison (11,2 points et 5,4 rebonds en 25 minutes et 12 matchs), Norelia était resté dans cette même équipe la saison passée (16,5 points à 57% aux tirs et 6,5 rebonds en 30 minutes et 22 matchs). En janvier dernier, il remportait la Coupe du Portugal face à Benfica.

Il fera équipe avec un ancien joueur LNB, Saul Blanco, joueur de Gries/Oberhoffen la saison écoulée ainsi que Matti Nuutinen (ex-Roanne).