Ancien joueur de Hyères-Toulon, Ike Udanoh signe à Trieste

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Eurocup

La semaine dernière, le Reyer Venezia indiquait ne pas conserver Ike Udanoh (2,02 m, 30 ans). L'intérieur nigérian reste tout de même en Italie, puisque le club de Trieste a annoncé l'engager. "Il compense son manque de taille par son agressivité et ses qualités athlétique", se féllicite le coach Eugenio Dalmasson à propos de sa nouvelle recrue. "Il peut jouer à la fois pivot et ailier-fort, ce qui en fait un pion important dans l'équipe que nous voulons construire. "

Ike Udanoh è un nuovo giocatore biancorosso!

Atletismo, dinamismo ed ecletticità per un centro capace di giocare anche da ala forte: benvenuto a Trieste Ike! https://t.co/enyUySPGbu



Photo Credit | Reyer - A. Scarpa pic.twitter.com/EGZOgYCXsi — Allianz Pallacanestro Trieste (@AllianzPallTS) June 23, 2020

Sorti de l'université de Wayne State en 2012 il lance sa carrière pro en Uruguay, avant de passer par de nombreux pays comme le Qatar, l'Autriche, la Finlande et la deuxième division italienne. Il rejoint ensuite Hyères-Toulon en 2016/2017. En 29 matchs joués avec le HTV, il tourne à 5,6 points, 5,3 rebonds et 1,2 passe pour 9,1 d'évaluation en 18,6 minutes.

Après cette saison intéressante il s'envole pour Astana une saison avant de poser ses valises en Italie. Arrivé en 2018/19 il joue dans un premier temps pour Avellino où il propose 12 points et 8,2 rebonds, puis à Cantù, 12,5 points et 9 rebonds.

Cette saison sous le maillot d'un des cadors du championnats italien, il n'a joué que les coupes (Coupe d'italie et Eurocup) et tournait à 7,7 points et 5,3 rebonds en 18 minutes. Il a tout de même contribué à la victoire de Venezia en Coupe d'Italie face à Brindisi (73-67).