Ancien joueur de l’Élan Béarnais, Chris Dowe signe au Maccabi Haïfa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Selon Sportando, l'arrière américain Chris Dowe (1,88 m, 28 ans) vient de s'engager en faveur du club israëlien du Macabi Haïfa. La saison dernière, l'ancien joueur de Pau jouait en Pologne à Anwil Wloclawek. Il tournait à 11,6 points à 44,9% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 4,5 passes décisives pour 15,7 d'évaluation en ligue polonaise et à 11,5 points, 4,7 rebonds et 4,3 passes décisives en Basketball Champions League.

Le natif de Louisville, dans le Kentucky, a étudié à l'Université de Bellarmine aux États-Unis avant de rejoindre le continent européen. Après avoir lancé sa carrière professionnelle avec le club portugais de Sampaense, il a fait ses premiers pas en France. En deux ans en Pro B, à Aix-Maurienne puis au HTV, l'arrière américain s'est imposé comme une force en puissance, capable de performer immédiatement. En 68 rencontres dans l'antichambre du basket français, il a compilé 13,7 points à 46% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds et 3,1 passes décisives pour 15,4 d'évaluation. Après un intermède d'une saison à Bruxelles, il a découvert la Jeep Elite en 2017/18 avec l'Élan Béarnais (11,2 points, 4,1 rebonds et 2,5 passes décisives pour 12,5 d'évaluation). Il a par la suite expérimenté une première fois le championnat israëlien sous les couleurs de Nes Ziona. La saison dernière, c'est en Pologne qu'il évoluait. Il va retourner en Israël, dans un club de première partie de tableau, qui reste sur une cinquième place avant l'interruption du dernier exercice 2019/20 et qui s'est récemment incliné en quart-de-finale face au Maccabi Rishon LeZion.