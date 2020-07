Ancien joueur du Mans et du Portel, Jonathan Tabu rejoint Manresa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Capitaine de la sélection belge, Jonathan Tabu (1,89 m, 34 ans) vu au Mans (2018/19) et au Portel (2019/20), fait son retour dans le championnat espagnol en s'engageant avec le club de Manresa.

Muy orgulloso y con muchas ganas..... Gracias #Som-hiManresa#Acb#nuevopaso https://t.co/ZDs5giryVM — Jonathan tabu eboma (@Jontabs9) July 21, 2020

Chez le dernier de la classe de Jeep ELITE, le meneur/arrière tournait à 9,6 points à 40,3% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 3,4 passes pour 8,7 d'évaluation en 24 minutes de jeu.

Le natif de Kinshasa (République Démocratique du Congo) a commencé sa carrière au Spirou Charleroi où il est resté 6 ans avant de passer en Italie, en Espagne, en Allemagne et de nouveau en Italie. Tabu est un fin connaisseur de la Liga ACB où il a joué au total quatre saisons : un an à Saragosse (2013/14), un an à Fuenlabrada (2015/16) et deux ans à Bilbao (2016/18).