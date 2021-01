Ancien meilleur marqueur de Jeep ÉLITE, Devin Ebanks signe son retour en Europe

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Atout offensif n°1 de Châlons-Reims en 2018-2019 (18,8 points à 52%, 6,6 rebonds et 1,5 passe décisive pour 17,8 d'évaluation), Devin Ebanks (2,06 m, 31 ans) avait évolué au Japon et à Porto-Rico depuis son passage en Champagne. L'ex-joueur des Los Angeles Lakers va désormais découvrir le basket grec puisqu'il a accepté la proposition de l'Iraklis Thessalonique, actuel sixième d'ESAKE. Au côté de trois autres anciens LNBers (William Hatcher, Olivier Hanlan et Scott Suggs), il disputera également la FIBA Europe Cup sous les couleurs de son troisième club européen, lui qui a également joué à Sienne en 2017-2018.