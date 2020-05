Anciens joueurs LNB : Mantas Kalnietis prolonge à Kuban, Akil Mitchell signe en Israël

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lokomotiv Kuban et Allianz Trieste

Prolongation ou changement de club, il y a du nouveau du côté de Mantas Kalnietis et Akil Mitchell, ex-pensionnaires du championnat de France.

Mantas Kalnietis (1,96 m, 33 ans) a officiellement prolongé avec le Lokomotiv Kuban pour la saison prochaine, comme annoncé depuis quelques semaines déjà. Après avoir évolué sous les couleurs du club russe entre 2012 et 2015, l'international lituanien y est revenu à l'été 2019. Pour son retour, il a compilé 7,2 points à 41,2% de réussite aux tirs, 4,9 passes décisives et 2,7 rebonds en 29 rencontres de VTB League et d'EuroCup.

Lors de son passage à l'ASVEL en 2018/19, le meneur lituanien tournait à 7,7 points, 5,6 passes décisives et 2,4 rebonds pour 10,4 d'évaluation en 32 rencontres de Jeep Élite. Au terme de la saison, il a été couronné champion de France, avant d'effectuer son retour en Russie avec le Lokomotiv Kuban pour la saison 2019/20.

"Je suis heureux de poursuivre ma carrière à Loko. Je pense que nous n'avons pas fait le travail la saison dernière et que nous sommes amers concernant notre élimination précoce de l'EuroCup. Je suis sûr que la saison prochaine, nous établirons une meilleure entente entre nous dès nos premiers matchs. Je pense que nous vaincrons le coronavirus. Rendez-vous pour une excellente saison 2020/21."

«Локо» и Мантас Калниетис заключили новое однолетнее соглашение! Это значит, что следующий сезон станет для защитника сборной Литвы пятым в Краснодаре!

–––

Mantas Kalnietis signs contract extension to stay at Loko next season! More information on our website! pic.twitter.com/UoNG27NM3Q

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) May 27, 2020

Akil Mitchell (2,06m, 28 ans) a quant à lui signé à l'Hapoel Gilboa Galil jusqu'à la fin de la saison. Tout comme Jerai Grant qui a rejoint le Maccabi Haifa, l'intérieur américain va disputer la fin de la saison de Winner League, en Israël.

Passé par la France à deux reprises, Akil Mitchell a conclu deux saisons régulières. En 2015/16 d'abord avec les Sharks Antibes, il a apporté 9,2 points et 7,2 rebonds pour 12,8 d'évaluation en 34 rencontres. En 2018/19 avec Boulazac, il a terminé avec une ligne de statistiques sensiblement similaire (9,6 points et 5,9 rebonds pour 12,9 d'évaluation) avant de s'envoler pour l'Italie. Avant de débarquer en Israël, il a débuté la saison 2019/20 avec le club de Trieste, avec une moyenne de 9,5 points et 7 rebonds en 21 matchs.

L'Hapoel Gilboa Galil se renforce en apportant de la taille dans sa raquette et boucle ainsi son recrutement étranger.