Andre Spight (ex-Rouen) et Evan Yates (ex-Gries) s'engagent à Orense

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : M Parmentier L Peigue

Club de deuxième division espagnole, Orense (9e et dernier du Groupe A) s'est attaché les services de deux anciens pensionnaires du championnat de France Pro B : Andre Spight (25 ans, 1,91 m) et Evan Yates (30 ans, 1,98 m).

Le premier évoluait au Rouen Métropole Basket la saison dernière. Sous les ordres d'Alexandre Ménard, l'arrière américano-arménien était l'un des meilleurs scoreurs du championnat, tournant à 17,9 points, 2,7 rebonds et 2,7 passes pour 13,3 d'évaluation en 28 minutes et 23 matchs. Parfois trop soliste et absent en défense pour son ex-coach mais fine gâchette (58 tirs à 3-points d'inscrits), Spight avait été le premier joueur étranger de la division à quitter la France en mars dernier, sans même avoir obtenu l'accord de son club, dès lors que le championnat se mettait en veille et que la France se plongeait dans un confinement national. Malgré sa solide saison individuelle, Spight n'avait pas de contrat depuis son départ de Normandie. Il va découvrir le championnat espagnol.

Pero, ¿quién soltó a esta bestia anotadora en el Pazo? pic.twitter.com/EibGel3UtV — Ibereólica Renovables Ourense (@COBSAD) January 15, 2021

Tout le contraire d'Evan Yates. Celui-ci retrouve une division qu'il connaît bien pour avoir porté le maillot de Bodegas Rioja Vega Clavijo, club basé dans la ville de Logroño, en 2017/18. Yates avait terminé la saison à 13,8 points, 8,5 rebonds et 2,8 passes pour 17,3 d'évaluation en 30 minutes. Il avait aussi évolué en 3e division espagnole par le passé (2014/15) sous les couleurs d'Araberri BC. Ancien joueur de Gries-Oberhoffen en 2018/19, l'intérieur américain avait pu là aussi apprécier le jeu tourné à l'espagnol sous les ordres de Ludovic Pouillart. Ce qui lui avait valu de briller pour la première saison de l'histoire du club alsacien en Pro B (18,1 d'évaluation en 29 minutes).