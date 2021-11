Andrew Albicy : "Je suis bien physiquement, bien dans mon basket"

La saison passée, Andrew Albicy (1,78 m, 31 ans) avait connu un début de saison compliqué avec son nouveau club de Gran Canaria. Cette saison, tout va bien au contraire pour le meneur français et son équipe. Récemment, il a largement contribué aux victoires des siens sur le parquet du Real Madrid en Liga Endesa puis contre Valence en EuroCup.

"L’équipe a changé, il y a pas mal de nouveaux joueurs qui connaissaient déjà le coach, qui comprennent plus vite le système et ce qu’il demande, explique-t-il sur le site Internet de Team France Basket . Pour les anciens comme moi, on s’est adapté plus facilement parce qu’on savait ce qu’il attendait de nous. Tous ces éléments font que l'on joue très bien en ce moment et qu'on est particulièrement dangereux."

Dangereux au point de viser haut, très haut.

"On a des ambitions cette année, on veut gagner l’EuroCup même si on sait que ça va être très compliqué quand on voit les armadas comme le Partizan Belgrade ou la Virtus Bologne. Je pense qu’on a notre chance, on veut taper tout le monde et on n’aura pas le choix que de passer par ces équipes-là. On aussi pour ambition de jouer la Copa del Rey et d'aller le plus loin simple."