Angelo Tsagarakis devient sélectionneur de l'équipe nationale de Grèce 3x3

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2017 avec l'équipe de France puis vainqueur et MVP de l'Open de France 2020, Angelo Tsagarakis (37 ans) a fait du 3x3 l'une de ses spécialités. A tel point qu'il vient d'être nommé sélectionneur de l'équipe nationale 3x3 de Grèce. Le shooteur franco-grec a joué par le passé en Grèce, à Trikala, Kimi et Ionikos. Au ranking FIBA combiné (homme et femme ensemble), la Grèce est classée 44e en 3x3.