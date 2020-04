Ann Wauters livre son témoignage : "Le coronavirus m'a durement touchée"

La légendaire basketteuse belge Ann Wauters a indiqué sur Instagram avoir contracté le coronavirus. Elle partage son témoignage et dit avoir été "solidement touchée". Elle incite les gens à bien rester chez eux durant le confinement

"J'ai été testée positive au coronavirus la semaine dernière. Même si je pense avoir un corps solide, le coronavirus m'a durement touchée. Donc c'est un message aux jeunes gens et àceux qui se croient invincibles. Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons être unis dans notre lutte contre le coronavirus et arrêter cette propagation pour assurer la sécurité et la santé de tous. S’il vous plaît, restez à la maison, suivez les règles, restez actifs et continuez à prendre soin les uns des autres. Un immense merci pour toutes les personnes qui font fonctionner notre pays".