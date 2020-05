Anthony Clemmons de Monaco à Ormanspor avec Kikanovic ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir fait revenir l'intérieur bosnien Elmedin Kikanovic, Ormanspor tenter également d'engager l'arrière Anthony Clemmons (1,86 m, 25 ans) selon Sportando. Après une saison à l'AS Monaco, où il a tourné à 10,4 points à 43,6% de réussite aux tirs (dont 34,9% à 3-points), 2,8 rebonds et 2,6 passes décisives en 25 minutes sur 43 matchs de Jeep ELITE, EuroCup et Leaders Cup, l'Américano-Kazakh pourrait découvrir un nouveau championnat. Jusqu'ici, l'ancien pensionnaire de l'université d'Iowa a joué en Allemagne et VTB League (la ligue où évoluent la plupart des meilleurs clubs d'Europe de l'Est).

Moins en vue que ses coéquipiers et compatriotes Dee Bost, Norris Cole et J.J. O'Brien, Anthony Clemmons a toutefois réalisé une belle saison avec la Roca Team.