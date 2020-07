Anthony Clemmons quitte Monaco pour Igokea

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'Américain au passeport kazakh Anthony Clemmons (1,86 m, 25 ans) va évoluer en Ligue adriatique la saison prochaine. Après une saison à Monaco, l'arrière/meneur a signé avec le club d'Igokea (champion de Bosnie 2020) qui devrait par ailleurs jouer la Ligue des Champions (BCL) en 2020/21.

Après avoir terminé son cursus à l'université d'Iowa, il a débarqué en Europe au BC Viena, dans le championnat autrichien. Là-bas, il a logiquement cartonné (17,9 points, 4,7 rebonds et 4,5 passes pour 18,3 d'évaluation). Ses performances de haut-niveau lui ont fait prendre la direction des Astana Tigers. Vainqueur deux années de suite du championnat et de la coupe du Kazakhstan, en évoluant également en VTB League (joueur du mois en décembre 2018) en parallèle, il s'est affirmé un peu plus sur le marché européen (au sens élargi).

Après deux saisons à Astana, il a donc rejoint le championnat de France et l'AS Monaco. Aux côtés de son ancien coéquipier J.J. O'brien, il tournait en Jeep ELITE à 10,5 points, (48% à 2-points et 33,7% à 3- points), 2,7 rebonds et 2,8 passes décisives pour 10,2 d'évaluation en 25 minutes sur 25 matchs joués. Pour sa découverte de l'EuroCup, il alignait 10,6 points (54,7% à 2-points et 37,7% à 3-points), 2,7 rebonds et 2,4 passes décisives pour 10,3 d'évaluation en 24 minutes sur 16 matchs.