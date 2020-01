Anthony Goods dit oui au Kosovo

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Simon Godet

Après avoir terminé son troisième passage à Cholet en validant l'opération sauvetage de CB (3,3 points en 12 matchs de Jeep ÉLITE), Anthony Goods était parti passer l'été en République dominicaine, remportant le titre de champion national avec les Indios de San Francisco. Depuis cet intermède doré, l'ancien arrière de l'Élan Béarnais, Poitiers et Nancy n'était plus revenu en Europe.

C'est désormais chose faite puisque le Californien originaire de Corona (histoire de faire un rapprochement avec l'actualité !) s'est engagé avec le meilleur club du Kosovo, le Sigal Prishtina, où il remplacera le néo-roannais, Divine Myles. Une nouvelle expérience qui permet à ce passionné (il a produit un documentaire sur la rivalité entre Pau et Limoges et tient un podcast sur la vie de basketteur à l'étranger) de découvrir un dixième pays après l'Allemagne, Israël, l'Italie, la Pologne, l'Ukraine, le Venezuela, la France, la République dominicaine et les États-Unis.

Anthony Goods croisera la route d'un autre ancien joueur LNB s'étant lui aussi engagé la semaine dernière au Kosovo : bien connu à Roanne et Dijon, le pivot Rick Jackson a rejoint les rangs du KB Peja. Il arrive tout droit du Chili.