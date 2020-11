Après 13 ans en NBA, Marco Belinelli revient à la Virtus Bologne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

N'ayant pas obtenu les offres espérées en NBA, Marco Belinelli (1,96 m, 34 ans) a décidé de revenir en Italie. La Gazzetta dello sport a annoncé sa signature à la Virtus Bologne, là-même où il a évolué en 2002-2003 avant de passer chez le club voisin de la Fortitudo, ce que le club vient d'officialiser.

Bentornato @marco



"Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante."@marcobelinelli is a new player of Virtus Segafredo Bologna! pic.twitter.com/Y6GM4C6fPw — Virtus Segafredo Bologna (@Virtusbo) November 26, 2020

Auteur de sa saison la plus discrète depuis son exercice rookie en 2007-2008, le champion NBA tournait à 6,3 points à 39,2% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 1,2 passe décisive en 15 minutes avec les San Antonio Spurs. Sous les ordres de Sasha Djordjevic et aux côtés de Milos Teodosic, il aura pour mission de conduire la Virtus Bologne à la finale de l'EuroCup et ainsi lui permettre d'accéder à l'EuroLeague. Et d'y rester puisque son contrat irait jusqu'en juin 2023 selon Paolo Di Domizio.