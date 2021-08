Après 13 saisons à l'étranger, Petteri Koponen rentre jouer en Finlande

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

C'est l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire du basketball finlandais. Depuis 13 ans et son départ d'Espoon Honka, Petteri Koponen (1,94 m, 33 ans) a joué pour quelques uns des meilleurs clubs européens : la Virtus Bologne, le BC Khimki Moscou Region, le FC Barcelone et le FC Bayern Munich. Sur la saison écoulée, le meneur shooteur portait les couleurs de Reggio d'Emilie en Italie. En 11 matches sur place, celui qui joue pour l'équipe nationale sénior finlandaise depuis 2008 a tourné à 9 points, 2,5 passes décisives et 2,1 rebonds. Le vainqueur de l'EuroCup 2015 s'est engagé pour les Helsinki Seagulls, l'un des clubs de la capitale finlandaise. Là-bas, le 30e choix de la Draft NBA 2007 sera notamment coéquipier avec l'ancien Portelois Shawn Huff, qu'il connaît bien pour l'avoir côtoyé en sélection nationale.