Après 22 victoires, l'Anadolu Efes perd pour la première fois de la saison en Turquie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol

Vainqueur lors de ses 22 premiers matches de la saison turque, l'Anadolu Efes Istanbul s'est incliné 103 à 85 ce dimanche sur le parquet de l'Afyon Belediye Basketbol. Porté par l'ancien meneur de l'ASVEL (en 2013-2014) Chris Wright (16 points et 11 passes décisives pour 23 d'évaluation) et l'international mexicain Francisco Cruz (22 points, 5 rebonds et 9 passes décisives), Afyon a fait l'écart dans le troisième quart-temps (20-7) et s'installe dans le Top 8 avec ce 12e succès en 23 rencontres.

Encore 26 points pour Amath M'Baye

De son côté, Ergin Ataman n'a pas aligné les Français Adrien Moerman et Rodrigue, ni Vasilije Micic et Krunoslav Simon, lui qui est limité à cinq étrangers par match de BSL. Il n'a pas non plus forcé à l'image des 14 minutes données à Shane Larkin.

Au classement, l'Anadolu Efes conserve 3 victoires d'avance sur son dauphin, le Pinar Karsiyaka Izmir qui n'a fait qu'une bouchée de Buyukcekmece (117-82) pour les retrouvailles entre Amath M'Baye (26 points à 8/9 aux tirs dont 5/6 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes) et l'international britannique Gabriel Olaseni (28 points à 10/13 et 6 rebonds en 31 minutes).