Après 23 saisons professionnelles, David Andersen prend sa retraite

Après Vassilis Spanoulis, Luis Scola et Pau Gasol, c'est une autre légende du basketball qui vient de prendre sa retraite sportive en cette année 2021. David Andersen a annoncé qu'il prenait sa retraite à l'âge de 41 ans.

L'Australo-Danois, après avoir démarré sa carrière professionnelle aux Wollongong Hawks en 1998, est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'EuroLeague, compétition qu'il a remporté trois fois (en 2001, 2006 et 2008), avant de passer deux saisons en NBA. Revenu en Europe, le Melbournien a ensuite joué en France, d'abord à la SIG Strasbourg en 2013-2014, puis à l'ASVEL entre 2014 et 2016, remportant le titre de champion de France 2016. Il a ensuite alterné entre la NBL, la ligue australienne, et la France, avec deux retours à l'ASVEL et Strasbourg, encore en 2018-2019.



Ailier-fort de grande taille (2,13 m), fort shooteur, il représente un profil typique de la décennie 2000-2010. Un profil qui a beaucoup apporté au basket australien.

After 23 seasons, one of Australia's all-time greats @daveandersen13 has announced his retirement.



The man that mastered the fade away won’t be fading away anytime soon though as he joins the NBL in a Player Liaison and Special Projects role.#ThankYouDA pic.twitter.com/PDo2GIUUuh