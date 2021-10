Après Antibes, Carl Lindbom retourne en Pologne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Joueur d'Antibes la saison passée (6,4 points à 33,3% de réussite aux tirs et 3,3 rebonds en 22 minutes sur 23 matches de Pro B), Carl Lindbom (2,06 m, 29 ans) repart en Pologne où il jouait en début de saison passée ainsi que sur l'exercice précédent. Ce samedi, l'ailier-fort finlandais a marqué 7 points à 3/5 aux tirs et pris 1 rebond lors de la victoire de Sopot contre le Stelmet Zielona Góra (93-89). A ses côtés, l'ancien Nancéien a cumulé 15 points et 11 passes décisives.