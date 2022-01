Après Antibes, Eric Nottage quitte déjà la Roumanie pour Genève (Suisse)

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Antibes Sharks

Signé pour une durée de 2 ans par les Sharks d'Antibes lors de l'intersaison 2021, Eric Nottage rejoint la Suisse et les Lions de Genève pour la fin de la saison. S'il n'avait pas convaincu lors de ses premiers matchs avec Antibes, où il tournait à 10,3 points, 4,3 rebonds et 4 passes décisives pour 13,3 d'évaluation en 22 minutes de jeu, il avait rejoint le Dinamo Bucarest en novembre dernier. Une destination où le meneur américain ne s'est pas non plus épanoui.

Formé à l'Université de Florida International en NCAA, Nottage a démarré sa carrière professionnelle en Slovaquie. Il est ensuite passé par la Géorgie et la Suisse, avec Massagno, où il avait séduit le coaching staff des Sharks. Moins d'un an après l'avoir quittée, Eric Nottage fera donc son retour en première division suisse, et tentera d'apporter ses talents de scoreur à une formation de Genève actuellement 3e au classement.