Après Bourg et Burgos, un troisième club cette saison pour Hayden Dalton

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Hayden Dalton (2,06 m, 25 ans) s'envole en Israël. L'Hapoel Holon vient d'annoncer la signature de l'intérieur américain. C'est le troisième club en 2021-22 pour Dalton, qui a commencé la saison du côté de Bourg-en-Bresse. Un passage rapide et plûtot discret ; 1,7 points, 1,7 rebonds et 1 passe décisive en 6 matchs disputés.

Hapoel Holon signs a deal with Tyrus McGee and Hayden Dalton pic.twitter.com/2X2hEInLvN — Luca D'Alessandro (@LucaDa18) January 28, 2022

Avec le San Pablo Burgos, le poste 4 s'est montré un peu plus à son aise : 5,3 points, 2,3 rebonds et 0,3 passe décisive ; mais en seulement 3 rencontres disputées de Liga Endesa. Hayden Dalton n'a pas su se faire une place chez le double champion en titre de la BCL (2020 et 2021).

HAYDEN DALTON IS CLUTCHpic.twitter.com/XBjSIF6iWD — EuroBBallVideos (@EuroBBallVideos) January 4, 2022

L'ailier-fort n'a pas mis beaucoup de temps à trouver une nouvelle équipe : le Tofas Bursa, en Turquie, était interessé par le joueur, mais l'actuel troisième du championnat d'Israël avec 8 victoires pour 5 défaites, l'Hapoel Holon, l'a engagé jusqu'à la fin de la saison. Dalton aura aussi l'occasion de disputer la BCL, son club s'est qualifié pour la deuxième phase de la compétition. Dans ce groupe, les israëliens feront face à un club français, la JDA Dijon (match prévu le 23 mars prochain).

L'ex-Bressan aura l'opportunité d'apporter son tir à trois points et sa taille dans la raquette de l'Hapoel Holon. Son club affrontera le Maccabi Tel-Aviv, sixième du championnat, samedi 29 janvier 2022 à 19 heures, heure française.