Après Chris Evans, la Virtus Roma officialise l'arrivée de Gerald Robinson

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Seule l'officialisation était attendue, l'information figurant dans les petits papiers depuis quelques jours déjà. C'est désormais chose faite puisque la Virtus Roma a annoncé la venue de Gerald Robinson (1,85m, 31 ans). Un recrutement qui fait suite à celui de Chris Evans, reformant ainsi l'ancien duo monégasque.

La saison 2019/20, Gerald Robinson l'a débuté à Promitheas, avec qui il a disputé 10 rencontres de championnat, compilant 9,4 points à 45,3% de réussite au tir dont 45,8% à 3-points pour 7,9 d'évaluation en 20,8 minutes de moyenne. En cours de saison, le meneur américain a rejoint le club turc de Bursaspor, où il n'a pu prendre part qu'à sept rencontres cette fois. Avec un temps de jeu plus conséquent (27 minutes de moyenne), il a eu un apport plus complet et toujours aussi adroit : 10,6 points à 55% de réussite aux tirs dont 44,6% à 3-points mais aussi 2,1 rebonds et 3 passes décisives pour 11,6 d'évaluation. Avant cela, il a connu la Belgique, Israël, l'Allemagne et la France. Passé par Nanterre et Monaco, il totalise trois saisons et 72 matchs de Jeep Élite. Il va découvrir le championnat italien, au sein d'un club prometteur où il va pouvoir se relancer et pourquoi pas se stabiliser.

Comme pour Chris Evans, Valerio Spinelli, directeur sportif, Piero Bucchi, entraîneur et Gerald Robinson lui-même se sont exprimés :