Après deux saisons à Cholet, Michael Stockton s'en va en Ukraine

Arrivé en 2019 dans les Mauges, Michael Stockton (1,85 m, 32 ans) aura marqué les esprits sur place. Après deux saisons passées sous les couleurs de Cholet Basket, le meneur américain va rebondir en Ukraine puisqu'il s'est engagé pour une saison avec le Budivelnyk Kiev.



Cette saison, le fils du légendaire John Stockton tournait à 12,2 points et 6,2 passes décisives de moyenne. Avec cette arrivée, le club ukrainien réalise un très gros coup.

