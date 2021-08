Après Dijon, direction la Russie pour Jaron Johnson

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Installé depuis trois ans dans le championnat de France, Jaron Johnson (1,98 m, 29 ans) rejoint le championnat russe. L'ailier américain s'est engagé pour une saison avec l'Avtodor Saratov.

Ailier athlétique et shooteur, Jaron Johnson a d'ores et déjà prouvé ce qu'il valait au sein de l'élite du basket français. Après une saison solide à Levallois en 2018-2019 (10,8 points à 40% à 3-points, 3,2 rebonds et 1,4 passe pour 9,5 d'évaluation en 26 minutes), la natif de Tyler dans le Texas a rejoint l'Elan Chalon. S'il a vécu une saison compliquée sur le plan collectif, l'Américain a su s'en sortir individuellement, compilant 13,7 points à 42,9% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,8 passe décisive pour 13,9 d'évaluation en 29 minutes. A Dijon, il a peiné à trouver sa place mais a finalement été utile dans la belle saison dijonnaise (finaliste des playoffs et de la Coupe de France.

En Russie, Jaron Johnson retrouvera un autre ancien pensionnaire de Betclic ELITE, l'ancien joueur du Limoges CSP, Philip Scrubb.