Après Gravelines-Dunkerque, direction Burgos pour Aleksej Nikolic

Après avoir contribué au maintien du BCM Gravelines-Dunkerque en première division française, la dénommée Betclic ELITE, Aleksej Nikolic (1,91 m, 26 ans) va continuer sa carrière dans le championnat espagnol. L'international slovène va rejoindre Burgos comme l'a indiqué son agent sur Twitter.

En 22 matches dans le championnat de France, le champion d'Europe 2017 a montré sa grande polyvalence et son QI basket. Il a tourné à 11,1 points à 38,6% de réussite aux tirs (dont 36,7% à 3-points, sur 5,3 tentatives par match), 3,4 rebonds, 4,6 passes décisives, 2,4 balles perdues et 5,7 fautes provoquées pour 12,4 d'évaluation en 30 minutes par rencontre.

From Tokyo to Burgos ! Excited to announce that Slovenia national team player @AliNikolic will discover @ACBCOM next season as he is the new player of @SanPabloBurgos #TeamWass