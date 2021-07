Après Gravelines-Dunkerque, direction la Grèce pour Erik McCree

Revenu au BCM Gravelines-Dunkerque en octobre 2020, Erik McCree (2,03 m, 27 ans) ne jouera pas en Betclic ELITE la saison prochaine. Selon les informations de Sportando, l'ailier-fort américain va prendre la direction de la Grèce où il s'est engagé avec le club de Peristeri. Avec le club grec, il disputera la Basketball Champions League (BC) la saison prochaine.

En 2020-2021 sous le maillot maritime, ce poste 4 shooteur tournait à 13,8 points à 45,4% de réussite aux tirs dont 39,2% à 3-points, 6,7 rebonds, 3,4 passes décisives et 3,6 fautes provoquées pour 16,1 d'évaluation en 31 minutes.

Erik McCree has agreed to a deal with Greek team Peristeri of the Basketball Champions League, sources tell @Sportando. McCree played most recently in France with BCM Gravelines-Dunkerque.