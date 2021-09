Après la Virtus Bologne, Tenerife pour Julian Gamble

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Joueur de la Virtus Bologne depuis deux ans, l'ancien pivot de Saint-Vallier, l'ASVEL et Nanterre Julian Gamble (2,06 m, 32 ans) va désormais découvrir le championnat espagnol, en plus de regoûter à la Ligue des Champions (BCL). Le pivot américain s'est engagé pour Tenerife pour la saison 2021-2022. La saison passée, le natif de Durham (Caroline-du-Nord) a tourné à 8,8 points à 61,4% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 1,2 passe décisive en 18 minutes en Serie A (champion) et EuroCup (demi-finales).