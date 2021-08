Après les JO, l'ancien Choletais Ike Nwamu rejoint Ness Ziona (Israël)

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Aperçu à Cholet pendant la préparation l'été dernier, Ike Nwamu (1,97 m, 28 ans) rejoint l'Ironi Ness Ziona, en Israël. Après avoir disputé dans le championnat russe - en quelque sorte la deuxième division puisque les meilleurs clubs évoluent en VTB League -, où il a remporté les playoffs avec Samara, Nwamu s'est rendu à Tokyo pour y disputer les Jeux olympiques avec le Nigéria. Malgré une bonne préparation, notamment face aux États-Unis contre qui il avait brillé, le poste 2/1 a peiné à se mettre en valeur avec les D'Tigers aux JO.

כתומים, שימו לב!

אייק וואמו (28, 1.92) עומד לנחות בלב המושבכל הפרטים כבר כאן >>>https://t.co/9f2VsOEhOU



יאללה עירוני, #רקנצחון pic.twitter.com/3fEqTj6PLN — Ironi Ness Ziona (@ironinessziona) August 18, 2021

Auparavant passé par les universités de Cleveland, Macon (Géorgie) et Las Vegas pendant son cursus NCAA, Ike Nwamu a passé la majeure partie de sa carrière en G-League, ne quittant les États-Unis que pour 5 matchs à Lavrio, en Grèce. Après un dernier exercice très convaincant avec l'équipe réserve des Suns de Phoenix où il tournait à presque 18 points de moyenne, il est arrivé à Cholet à l'été 2020. Débarqué plus petit qu'espéré au club, il n'a pas satisfait le staff et a été coupé avant le début du championnat. Après un passage réussi en Russie, Nwamu espère poursuivre sur sa lancé avec Ness Ziona.