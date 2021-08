Après Limoges, Philip Scrubb retourne en Russie

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une saison sous les couleurs du Limoges CSP, Philip Scrubb (1,94 m, 28 ans) quitte le championnat de France pour retourner en Russie. L'arrière canadien s'est engagé pour un an avec le club de l'Avtodor Saratov.

Cette saison, le Limougeaud a alterné le très bon et le plus discret, finissant la saison à 12 points à 44% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds et 4,6 passes décisives pour 12,3 d'évaluation en 30 minutes de jeu chez le neuvième du championnat.

Déjà passé par la VTB League, sous les couleurs du Zénith Saint-Pétersbourg en 2018-2019, l'international canadien retrouve ainsi la VTB League. Il va également rejouer en Ligue des Champions (BCL) puisque Saratov est qualifié pour le tour préliminaire.