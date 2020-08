Après Ouattara et Ndoye, c'est T.J. Campbell qui prend la direction de Séville

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olivier Fusy

Yakuba Ouattara ? Débarqué de Monaco et passé par Denain et l'Élan Chalon. Youssou Ndoye ? Débarqué de Nanterre et passé par Bourg-en-Bresse. Les deux anciens joueurs du championnat de France ont rejoint le Bétis Séville durant l'intersaison et devraient être suivis, incessamment sous peu, par T.J. Campbell (1,75m, 32 ans). Selon le journaliste espagnol Chema de Lucas, l'ancien meneur de Nanterre et de Dijon devrait avoir le même point de chute.

ÚLTIMA HORA: El Coosur Betis ha atado el fichaje de TJ Campbell (1.75 m.; 32 años).



El base lleva desde 2017 en el Turk Telekom promediando 12,2 puntos, 2,1 rebotes y 3,5 asistencias en Champions 2019/20. Además de en Turquía ha jugado en Australia y Francia (Dijon y Nanterre). — Chema de Lucas (@chemadelucas) August 6, 2020

En Turquie depuis son départ de Nanterre à la fin de la saison 205/16, T.J. Campbell a depuis évolué pour les clubs de Petkim puis d'Ankara. C'est dans ce dernier qu'il s'était épanoui ces trois dernières saisons. Lors du dernier exercice, le meneur américain tournait à 8,6 points et 3,5 passes décisives pour 9 d'évaluation de moyenne en 28 minutes de temps de jeu. Avant cela, il était passé par l'Australie et la France. En deux saisons à Dijon et deux autres à Nanterre, il a laissé de bons souvenirs, notamment à la suite de son lay-up exceptionnel, qui a offert la victoire à la JSF en finale de l'EuroChallenge en 2015.