Après Pau, Cheikh Mbodj file lui aussi au Japon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BCL

Le Japon, ça vous gagne. À chaque semaine, un ou deux ancien(s) joueur(s) LNB ralli(ent) le Pays du Soleil Levant. Cette fois-ci, c'est au tour de Cheikh Mbodj d'y signer un contrat avec Nishinomiya, club de deuxième division.

Sous le maillot de l'Elan Béarnais la saison écoulée, le pivot international Sénégalais tournait à 8,2 points à 54% aux tirs, 4,2 rebonds et 1,3 contre pour 9 d'évaluation en 19 minutes ainsi qu'à 8,1 points à 61% aux tirs et 4,6 reonds pour 9,7 d'évaluation en 15 minutes et 10 matchs de Ligue des Champions.

Sorti de l'Université de Cincinnati (à l'âge de 26 ans) en 2013, le pivot des Lions du Sénégal a joué succesivement en Grèce, en Italie, en Lettonie et en Pologne.