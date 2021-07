Après quatre années en France, Vee Sanford file en Italie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Devenu une figure de la LNB (111 matchs en 4 saisons), Vincent "Vee" Sanford (1,90 m, 30 ans) quitte le championnat de France et pose ses valises à Pesaro, selon Nicola Lupo de Sportando. Le club italien a terminé 13e (sur 15) du dernier exercice de Serie A.

Vee Sanford has signed a deal with VL Pesaro in the Italian Serie A, agent Charles Misuraca of SLASH Sports told @Sportando. He played for Pau-Lacq-Orthez in France last season. — Nicola Lupo (@NicolaLupo99) July 16, 2021

L'ailier américain, marié à une française depuis un an, avait débarqué à Antibes en 2017 sur la pointe des pieds après des passages dans les obscures championnats islandais, colombiens et allemands (3e division). Après une première saison réussie avec le club azuréen, l'ancien étudiant de Georgetown (Washington D.C.) et Dayton (Ohio) a enfilé les maillots de l'Elan Chalon (2018/19), Limoges (2019/20) dont l'aventure s'était écourtée un an avant la fin de son contrat et enfin Pau-Lacq-Orthez dernièrement. Dans le Béarn, Sanford a réalisé une saison complète, cumulant 13,6 points à 51,5% (dont 41,7% à 3-points), 3,3 rebonds, 2,5 passes décisives et 1,6 interception pour 13,1 d'évaluation en 28 minutes et 28 matchs.

À Pesaro, ville portuaire de l'Est d'Italie, proche de Saint-Marin, Vee Sanford va découvrir la Serie A.

