Après Roanne, Marcquise Reed s'envole pour l'Ukraine

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jules Roche

« Il pourra être un excellent joueur le jour où il comprendra que le basket est un métier, pas seulement un jeu », disait de lui Jean-Denys Choulet. Après une belle saison rookie avec la Chorale de Roanne (16,4 points à 46%, 3,4 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,6 interception pour 14,4 d'évaluation en 25 rencontres), Marcquise Reed va avoir l'occasion de peaufiner son professionnalisme loin de la Halle Vacheresse la saison prochaine.

Pour cause, l'ancien pensionnaire de Clemson a opté pour un nouveau défi en Ukraine. L'arrière US de 25 ans va continuer sa carrière à Kamianske, sous la tunique du SC Prometey, aux côtés d'un certain D.J. Stephens, avec qui il disputera la FIBA Europe Cup.