Après Rouen, Emmanuel Monceau se refait une santé en Serbie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Maéva Parmentier

On avait presque perdu sa trace mais on l'a retrouvée ! Précieux lors de la courte victoire contre le Slodes SoccerBet (8 points à 2/3 aux tirs, 11 rebonds et 5 passes pour 17 d'évaluation en 34 minutes pour une victoire 79 à 78), Emmanuel Monceau (1,95 m, 26 ans) fait actuellement les beaux jours de Kolubara en première division serbe, après quatre saisons compliquées à Rouen (Pro B).

LIRE AUSSI. Le derby vendéen pour Les Sables, Besançon au bout du suspense

Élu meilleur jeune de NM1 lors de la saison 2016-2017, l'ancien challandais se refait une santé en Serbie, avec 12,9 points de moyenne à 55,6 % de réussite aux tirs, 8,9 rebonds et 3,7 passes décisives pour 19,4 d'évaluation en 34 minutes. La première division serbe n'est pas d'un niveau exceptionnel mais elle a au moins le mérite de le relancer.