Après sa pige à Blois, Jamar Abrams s'engage à l'Iraklis Salonique

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

Opération sauvetage à Thessalonique. Lanterne rouge du championnat grec, avec un bilan de 3 victoires pour 10 défaites, Iraklis a signé l'Américain Jamar Abrams (2,01 m, 32 ans), qui a fini sa pige médicale à Blois. Il y rejoint un compatriote, autre ancien pensionnaire des championnats français, Myke Henry (1,98 m, 29 ans), arrivé du Champagne Basket fin janvier.

Remplaçant médical de Tyren Johnson (2,02 m, 33 ans) à Blois, il a joué son dernier match dimanche face à Tours (victoire 72-54). En 11 matches disputés, l'ailier-fort a tourné à 15,5 points, 3,5 rebonds et 2,3 passes décisives avec quelques performances notables (28 points face à Rouen, 24 points et 34 d'évaluation face à Aix-Maurienne). Du point de vue collectif, l'aventure blésoise de l'Américain a également été réussie, puisqu'il a remporté 7 des 11 rencontres jouées avec l'ADA. Blois est quatrième du classement de la Pro B.

Jamar Abrams qui fait flotter le drapeau de l'ADA au Jeu de Paume en guise d'au revoir à l'issue de ce derby de la @RCValdeLoire victorieux ! C'est beau ! Merci Jamar ! pic.twitter.com/mjEShZUQXP — ADA Blois Basket 41 (@ADABloisBasket) February 20, 2022

L'ancien joueur de Poitiers et de l'ESSM Le Portel en France va connaître son septième pays et sa 10e équipe, en dehors de ses expériences aux Etats-Unis. La mission maintien de l'Iraklis Thessalonique débutera après la trêve internationale de fin février et la réception du voisin du PAOK Salonique, le 5 mars.