Après sa pige à Évreux, Javion Hamlet trouve preneur à Texas Legends en G-League

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Laurent Peigue

Pigiste médical de Marquis Jackson à l'ALM Évreux entre fin novembre et mi-décembre, Javion Hamlet (1,91 m, 23 ans) va poursuivre son année rookie en G-League. En effet, le meneur de jeu américain vient de parapher un contrat avec les Texas Legends, filière des Dallas Mavericks. Et pour l'ancienne star de l'Université de North Texas, c'est en quelque sorte un retour au source étant donné la proximité géographique entre son ancienne et sa nouvelle équipe.

Au moment de repartir aux États-Unis, Hamlet n'avait pas réussi à contribuer au léger redressement de l'ALM Évreux. Le natif de Memphis avait certes apporté en moyenne 12 points, 2 rebonds et 4,3 passes décisives en 30 minutes de jeu. Mais ses 4 matchs sous le maillot ébroïcien se sont tous soldés par une défaite au final.