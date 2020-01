Après son expérience chalonnaise ratée, Billy Garrett signe en Grèce

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Peu convaincant du côté de l'Elan Chalon ( 7,5 points à 35,9% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 1,8 passe décisive pour 6,9 d'évaluation en Jeep ELITE) pour sa première expérience européenne, l'arrière américain Billy Garrett (1,98 m, 25 ans) est parti mi-novembre. Moins de deux mois plus tard, l'ancien joueur des New York Knicks (NBA) a signé pour le club de Larissa, qui évolue en première division grecque (12e sur 14 avec 4 victoires et 9 défaites).