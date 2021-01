Après son intermède chalonnais, Jaka Klobucar retourne en Turquie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Vu à l'Élan Chalon la saison dernière (5,5 points à 27%, 2,4 rebonds et 2,2 passes décisives pour 4,6 d'évaluation en 16 minutes) après quatre années passées en Turquie, entre Istanbul BB (2015/18) et le Galatasaray (2018/19), Jaka Klobucar (1,98 m, 33 ans) va retrouver les bords du Bosphore. Resté sur le carreau depuis l'interruption de la Jeep ÉLITE en mars 2020, l'international slovène a signé un contrat en faveur du Büyükçekmece, actuel neuvième de BSL.

De fait, hormis Matt Farrell, tous les étrangers du club ont déjà évolué en LNB : Karvel Anderson (à Boulazac et Gravelines-Dunkerque), Osiris Eldridge (avec Boulazac), Gabriel Olaseni (à Orléans), Devin Oliver (avec Rouen et Nanterre) et donc Jaka Klobucar.