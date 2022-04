Après son passage à Fos-Provence, Kevin Tumba retourne en Grèce

Discret lors de son passage à Fos Provence (2,4 points et 2 rebonds en 14 minutes de moyenne sur 9 matches), Kevin Tumba (2,09 m, 31 ans) va tenter de rebondir en Grèce. L'international belge s'est engagé à l'Ionikos Nikaias, l'actuelle lanterne rouge de première division avec 4 victoires en 19 matches, indique Christos Harpidis. L'ancien joueur de Murcie connaît le championnat grec pour avoir évolué au Kolossos Rhodes en 2020.

Ionikos Nikaias are set to sign a deal for the rest of the season with Kevin Tumba. The Belgian big man started the season in #Betclicelite with @FosProvenceBB. #basketball @esakegr @IonikosBCHnc @LNBofficiel #eurobasket