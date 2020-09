Après trois ans à Antibes, Viktor Gaddefors retourne en Suède

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Joueur d'Antibes ces deux dernières saisons, l'intérieur suédois Viktor Gaddefors (2,02 m, 27 ans) retourne dans son pays natal. Le poste 4 va évoluer pour le club de première division de Södertälje, où joue déjà son frère Anton, annonce Teller Sports.

Chez les Sharks, l'international suédois a joué 37 matchs de Jeep ELITE sur les saisons 2017/18 et 2018/19 puis 32 matchs (23 de championnat et 9 de Leaders Cup) de Pro B en 2019/20. Sur ce dernier exercice, il tournait en saison régulière à 7,2 points à 64,5% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,9 passe décisive pour 10,2 d'évaluation en 22 minutes.