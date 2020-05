Après trois ans en France, Taylor Smith file au Monténégro

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Claire Macel

Poste 5 de petite taille mais très vertical, Taylor Smith (1,99 m, 28 ans) a déjà trouvé son club pour la saison prochaine malgré la crise financière qui se profile. L'Américain s'est engagé pour le KK Mornar Bar, l'un des deux clubs gros clubs monténégrins. Il y retrouvera l'ancien Monégasque Derek Needham.

Le Texan, après deux saisons en Grèce puis deux en deuxième division italienne, est arrivé au BCM Gravelines-Dunkerque en 2017. Là-bas, il a brillé dans un collectif en difficulté. Son sens du timing et sa verticalité lui ont permis de finir deux fois meilleur contreur de la saison. Après un exercice 2018/19 de qualité (18 d'évaluation en 27 minutes de moyenne), il a rejoint une équipe généralement mieux classée, Nanterre 92. Mais l'idée originelle de l'utiliser en partie au poste 4 aux côtés de Youssou Ndoye n'a pas fonctionné. Le staff s'est rendu à l'évidence en cours de saison et son utilisation unique au poste 5 sur la fin de saison a permis à l'ancien Lumberjack de l’Université Stephen Fuller Austin (NCAA) de mieux finir l'exercice 2019/20 (7,4 points à 63% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds, 1 contre, 1,2 passe décisive et 3,3 fautes pour 10,7 d'évaluation en 22 minutes).

A 28 ans, il se lance dans un nouveau défi en Ligue adriatique. Si la saison 2020/21 peut se tenir...