Après un passage éclair à Strasbourg, Devonte Upson signe à Trieste

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : SIG Strasbourg

Signé par Strasbourg juste avant que la saison 2019/20 ne soit arrêtée, Devonte Upson (2,06 m, 27 ans) ne prolonge pas en Alsace. L'intérieur américain a signé à Trieste. Là-bas, il sera coéquiper de l'ancien joueur de Hyères-Toulon Ike Udanoh.

Le Texan formé à l'université Southeastern Lousiana où il tournait à 10,8 points et 7,4 rebonds pour sa dernière saison en NCAA a découvert l'Europe en Suisse au Starwings Basket Regio Basel avant de passer par la Finlande, l'Estonie, l'Argentine et la Pologne depuis 2018, avant donc de rejoindre la SIG en février. En EuroCup, il alignait 8,7 points à 57,1% de réussite aux tirs, 5,2 rebonds et 0,6 contre en 19 minutes en 10 matchs de poule avec le club de Gdynia.

A Strasbourg, il n'a malheureusement disputé qu'un seul match à la SIG en raison de l'arrêt de la saison. Lors de la victoire du groupe de Lassi Tuovi chez l'Elan Chalon (79 à 82), il a fini à 8 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions pour 13 d'évaluation en 19 minutes.