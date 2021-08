Après une saison blanche, Atoumane Diagne (ex-Limoges) rejoint La Corogne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jules Roche

Pivot du Limoges CSP en 2019/20 (3,7 points à 64% aux tirs, 3,4 rebonds et 0,7 contre pour 6,2 d'évaluation en 10 minutes et 19 matchs), Atoumane Diagne (2,15 m, 22 ans) retrouve un contrat après une saison blanche (blessure + incapacité à quitter le Sénégal en raison de la pandémie mondiale). Le jeune pivot sénégalais s'est engagé une saison avec La Corogne, club de LEB Oro. Un championnat qu'il connaît bien pour y avoir joué avec la réserve de Barcelone entre 2015 et 2019. À La Corogne, le natif de Dakar fera équipe avec l'ancien joueur de la JA Vichy Clermont, Johan Lofberg.