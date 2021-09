Après Valence, le Real Madrid pour le jeune Noam Nakache

À L'ÉTRANGER

U12 (né en 2010), Noam Nakache attaque sa deuxième saison à l'étranger. Ancien pensionnaire de l'école de basket de Rueil puis de Nanterre 92, il s'est inscrit au club de Valence en 2020-2021. Pour cette saison 2021-2022, il intègre cette fois la prestigieuse "cantera" du Real Madrid. Il y rejoint le Marseillais Kyllian Michée, qui est lui désormais U15 (car né en 2007). Ces deux-là prennent la succession d'Alexandre Sarr. Le Toulousain né en 2005 jouait au Real Madrid ces dernières années avant d'intégrer le nouveau championnat Overtime Elite.

Que le Real Madrid fasse venir des prospects français n'est pas nouveau. Entre 2000 et 2003, Samuel Nadeau (de 18 à 21 ans) y jouait par exemple. En revanche, le club madrilène attire désormais des talents étrangers de plus en plus jeunes.