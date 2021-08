Arnas Velicka (ex-Champagne Basket) à Naples

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Teddy Picaudé

Joueur de Champagne Basket sur la première partie de saison, Arnas Velicka (1,92 m, 21 ans) était parti en Allemagne à Braunschweig, pour gagner en exposition en vue de la Draft 2021. Non retenu par une franchise NBA, le meneur scoreur lituanien continue sa carrière en Europe. Après avoir joué en Lituanie, Espagne, Estonie, France (11,4 points à 42,6% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds, 5,2 passes décisives, 2,3 balles perdues et 4,6 fautes provoquées pour 11,7 d'évaluation en 25 minutes) et Allemagne, le natif de Vilnius va découvrir le championnat italien à Naples, aux côtés de Jason Rich et Frank Elegar, chez le promu en première division.