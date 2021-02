Arnas Velicka nouveau meneur titulaire de Braunschweig

Comme annoncé ce lundi, le jeune meneur Arnas Velicka (1,92 m, 21 ans) a quitté le Champagne Basket pour un club allemand. Ce mardi, ce club allemand a officialisé son arrivée. Il s'agit du Basketball Löwen Braunschweig, club déténu par l'international allemand Dennis Schröder.



Là-bas, Arnas Velicka sera titulaire et aura l'assurance de disputer un championnat qui va se dérouler jusqu'au bout de la saison. En effet, son départ de Jeep ELITE avait comme motif le manque de matches et l'absence de certitudes au sujet de la suite de la saison 2020-2021.

Sa nouvelle équipe figure à la 11e position de la BBL, avec 5 victoires en 12 rencontres. Elle compte dans ses rangs l'ancien Strasbourgeois Kostja Mushidi ou encore l'international allemand Karim Jallow (17 d'évaluation contre la France fin novembre), mais pas l'ancien 5e choix de la Draft NBA Thomas Robinson, dont l'arrivée a été démentie par le club.

WELCOME TO BRAUNSCHWEIG! Wir verstärken unseren Backcourt mit dem litauischen Nationalspieler Arnas Velička! Der 21-Jährige, der aus Frankreich an die Oker wechselt, erhält bei uns einen Vertrag bis Saisonende. Die komplette News & alle Details https://t.co/egARO0UF2s . pic.twitter.com/gHQ39T6u37