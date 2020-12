Assem Marei quitte les Metropolitans 92, direction Istanbul et le Galatasaray

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Entre les Metropolitans 92 et Assem Marei (2,03 m, 27 ans), c'est terminé. Le pivot, arrivé en fin de contrat, va rejoindre la formation turque du Galatasaray Istanbul, actuelle 12e (sur 16) de TBL (5 victoires et 9 défaites) et 3e (sur 4) du groupe A de la Ligue des Champions (BCL).

Signé en début de saison en tant que remplacement médical de Miralem Halilovic puis prolongé suite à la blessure de Vitalis Chikoko, Assem Marei est arrivé à la fin de son aventure avec les Metropolitans 92. Malgré ses grosses performances et le bon début de saison, l'intérieur égyptien n'a pu être conservé. Pivot à l'ancienne, dur au mal, fort au dos au panier et excellent rebondeur, l'ancien de Minnesota State (NCAA II) a tourné à 11,8 points à 65,7% de réussite aux tirs, 6,6 rebonds et 1,6 passe décisive en moins de 20 minutes sur 15 rencontres d'EuroCup et de Jeep ELITE.